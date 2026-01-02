Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalanan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 şüphelinin izinin titizlikle sürüldüğünü” belirtti.

Operasyonlar Gürcistan, Almanya,Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’da gerçekleştirildi.

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütüldü. Terör örgütüne üye olma, cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan 40 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye götürüldü. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

