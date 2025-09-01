Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeoros Yerapetridis Kıbrıs sorununun Yunanistan’ın en büyük “milli önceliği” olduğunu belirtti ve “Büyükada” ismiyle andığı Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için her türlü çabayı harcayacağını söyledi.

Alithia’nın haberine göre Yerapetridis “Real News” isimli gazeteye verdiği röportajda New York’ta gerçekleştirilen son gayriresmi genişletilmiş görüşme sonrasında Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedileceğiyle ilgili iyimserlik belirtti.

Yerapetridis, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Rum yönetimiyle uyum içerisinde BM’de harcadığı çabalar sonucunda 7 yıllık durağanlığın ardından gayriresmi görüşmelerin yeniden başladığını, bunda Türk-Yunan ilişkilerindeki ortamın iyileşmesinin bunda belirleyici rol oynadığını söyledi. “New York’ta gerçekleşen genişletilmiş formattaki gayriresmi görüşme sonrasında bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bir takvim ve Güven Yaratıcı Önlemler listesi var.” dedi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında kurulmak istenen deniz altı elektrik kablosu projesi ve Türkiye’nin bu projeye gösterdiği tepki sorulduğunda Yerapetridis “Atina, milli çıkarlarımızın bilinci ve uluslararası hukuka saygı ile egemenlik haklarımızı kullanmamız söz konusu olduğunda, tehditlerden korkmadığını sözle değil sahada gösterdi” ifadesini kullandı. Yeraptridis Yunanistan’ın “güçlü aktif dış politikasının refleksif işlediğini ve Yunanistan’ın başkaları tarafından tanımlanmadığını” ekledi.

Yerapetridis, Lalife Hafter’in Türkiye-Libya mutabakat zaptını onaylamaya hazır olduğu yolundaki bilgiler sorulduğunda ise “Atina her iki tarafla, hem Doğu hem de Batı Libya ile iletişim kanalları kurdu ve bunu en üst düzeyde gerçekleştiren tek Avrupa ülkesidir.” dedi, şunları ekledi:

“Türkiye-Libya mutabakatı Libya ile ilişkilerde dikendir ve Bingazi Meclisi tarafından onaylanması halinde -umarım onaylanmaz- hukuki zemini olmadığı için geçerli olmayacak, ikili ilişkilerimizi kötüleştirecektir. Ancak böyle bir şey olmadı. Yunanistan’ın Libya’nın tamamıyla ilgili pozisyonu gerilemedi, aksine yükseldi.”