Selanik'te yaşayan 43 yaşındaki Limasollu bir Rum ile 56 yaşındaki bir İspanyol'un Mikonos adasında lüks mekanlara, VIP partilere ve gece kulüplerine yönelik uyuşturucu şebekesi kurduğu, şebekenin Yunan polisinin 29 Ağustos’ta düzenlediği operasyonla çökertildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şebekenin müşteri listesinde zenginler ve uluslar arası yıldızların da bulunduğunu belirttiği haberinde, adını açıklamadığı Rumun "güçlü isimlerle temas içinde olduğunu" ve Mikonos’ta "çok iyi örgütlenmiş" bir uyuşturucu dağıtım ağı kurduğunu yazdı.

Söz konusu kişinin evinde ve arabasında yapılan aramada 244,5 gram kokain, 98 gram rose kokain (tusi), 288,3 gram kristal metamfetamin, 30 gram metamfetamin ‘speed’, 553,4 gram hintkeneviri, 13,2 gram ketamin, 18,7 gram MDMA, 156 draje ecstasy türü hap (XTC), üç hassas terazi, iki cep telefonu, siparişlerin yazılı olduğu not defteri, nakit 24 bin 410 euro ve 150 ABD doları bulundu.

Gazete İspanyol iş ortağının ise Rumun verdiği ifade üzerine yakalandığını ve evinde yapılan aramada 105 gram ketamin, 0,8 gram roze kokain, 513 draje ecstasy, 163 gram MDMA, elektronik tartı ve 11 bin euro nakit para bulunduğunu yazdı.

Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 50 bin euro olduğu belirtilen haberde, Rum’un, şebekenin mali ve depolama işlerini, İspanyol’un da turisttik temasları aracılığıyla dağıtım işlerini yürüttüğü kaydedildi.