Güney Kıbrıs’taki okullarda idari personel eksikliği yaşandığı belirtildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası OELMEK Başkanı Dimitris Talaidoros’un açıklamasına dayanarak, okulların yüzde 25’inde idari personel yetersizliği yaşandığını yazdı.
Eğitimcilerin, bugün okullara geri döndüğünü, yeni eğitim yılının 5 Eylül’de başlayacağını yazan gazete OELMEK yetkililerinin, yarın Eğitim Bakanı Athina Mihailidu ile görüşerek eğitim ve eğitim planlamasını ele alacağını belirtti.