İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Doughty, Londra’nın Doğu Akdeniz’in enerji güvenliğindeki rolünü bildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Doughty’nin İngiltere’deki “Kıbrıslılar Konseyi’ne” gönderdiği mektuba yer verdi.

Habere göre Doughty mektubunda Londra’nın Doğu Akdeniz’in enerji güvenliğindeki rolünü ve yenilenebilir kaynakların önemini bildiğini vurguladı.

Birleşik Krallık’ın, egemenlik haklarına saygı duyduğunu, uluslararası tanınan sınırları desteklediğini ayrıca anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesini cesaretlendirdiğini ifade eden Doughty, Türkiye’yi ise “NATO’nun kritik ayağı” olarak nitelendirdi ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin İttifak’ın bütünlüğüne katkı sağladığını belirtti.

Doughty ayrıca Londra’nın istikrara yönelik bağlılığından söz ederken tüm ortaklarla barış için iş birliği yaptığını ifade etti.