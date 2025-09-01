Güney Kıbrıs'ta 2023 yılının Eylül ayında “Scania 360XT” tipi yeni itfaiye araçlarının teslim alınmasının televizyon yayını ve şenlikli bir atmosferde lanse edildiği ancak birkaç hafta sonra durumun böyle olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili manşetten yer verdiği haberinde yalnızca araçların uygunluğu değil, araçların teslim alınma süreciyle ilgili de şüpheler uyandıran bir yığın problem, eksiklik ve ihmal ortaya çıktığını yazdı.

Olayların 2018-2019 yıllarında teslim alınan “Iveco Daily 4x4” hızlı müdahale aracıyla başladığını kaydeden gazete, ilk denemede araçların fren sisteminin yeterli olmadığının tespit edildiğini belirtti.

İzin verilen ağırlığı aştığından araçların karayollarına kaydedilebilmesi için gerekli yangın söndürme ekipmanlarının çıkarıldığını kaydeden gazete, itirazlara rağmen araçların teslim alınmasının eksik imzalarla devam ettiğini belirtti.

Öte yandan araçlardaki kendini koruma sistemlerinin de sorunlu olduğu ve şikâyet olmaması için çıkarılması direktifi verildiğini kaydeden gazete, 2022 yazında araçlardan birinin bir trafik kazasına karıştığını ve araçtaki takografın düzgün çalışmadığının ortaya çıktığını belirtti.

2023 yılının Eylül ayında da itfaiyenin 9 adet yeni “Scania 360XT” itfaiye aracı teslim aldığını yazan gazete, bu araçlarda da ciddi sorunlar olduğunu, yeni araçlardaki yolcu koltuklarının üretici firmanın talimatlarını ihlal ederek sonradan yerleştirildiğini ekledi.