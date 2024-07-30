Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın ardından şirket ortağı Davut Görmez de tutuklandı. Zanlı bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Ahmet Öneren mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi. Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ (E-46), konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ (E-36) ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti. Polis, diğer 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.