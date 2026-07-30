Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde Kokain, İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan C.Z., H.B.A. ve H.L. mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Öztuğ olguları aktardı.

Uyuşturucu Metal Dolabın Altında Bulundu

Polis, 29.07.2026 tarihinde saat 20.55 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin içerisine bırakıldığı metal dolabın olduğu yerde şüpheli hareketler olduğu fark edilmesi üzerine konu yerin ziyaret edildiğini ve yapılan kontrolde metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette şeffaf naylonda, sigara paketi içerisinde kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını belirtti.

Suçüstü Yakalandılar

Polis, saat 21.15 raddelerinde zanlıların araçla metal kutunun yaklaşık 5 metre ilerisinde yolun sol tarafında durduğunu ve aracın arka yolcu koltuğundan C.Z.’nin dolabın altından içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan naylonu aldığı esnada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti. Polis, araçtaki diğer iki zanlı H.B.A. ve H.L.’nin de tutuklandığını kaydetti.

40 Bin 500 TL Toplayıp Kokain Almaya Karar Verdiler

Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada H.B.A. ve H.L.’nin ortaklaşa 40 bin 500 TL koyup C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan kokain türü uyuşturucu madde almaya karar verdiklerini, C.Z.’nin ise polis tarafından aranmakta olan bir şahıs ile irtibat kurarak konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların işlemiş oldukları suçları kabul yönünde birer gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin türü ve nevi konusunda Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilmesi gerektiğini, maddenin muhafazasında kullanılan naylon poşetler üzerinde gerekli parmak izi araştırmasının yapılması amacıyla PGM Kriminalistik Şubesi’ne gönderileceğini, ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.