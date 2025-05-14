Yenierenköy’de öğrencileri taşıyan okul otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre, saat 13:00 sıralarında, Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde, Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya Güngör (E-32), yönetimindeki TET 123 plakalı otobüsle seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri halen devam ediyor. Kazada yaralanların Sağlık Merkezlerine sevki sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.