Bengihan: “Toplumsal varoluş için mücadeleyi sürdüreceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) örgütlü bulunduğu Telekomünikasyon Dairesi’nde yarın grev yapacağını duyurdu.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi için gizli bir protokol imzalandığını ileri sürerek, özelleştirmeye “dur” demek için yarın 08.00-15.30 saatleri arasında ilgili dairede grevde olacaklarını belirtti.

Gerekli altyapı ve teknik donanım sağlamayarak Telekomünikasyon Dairesi’nin işlevsiz hale getirildiğini iddia eden Bengihan, hükümetin ülkedeki stratejik kurumları elden çıkarmayı kendine misyon edindiğini, “parça parça özelleştirme yöntemini” uyguladığını ileri sürdü.

Enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, haberleşme hizmeti veren kamu kurumlarını bilinçli şekilde batırıldığını da savunan Bengihan, “Egemen devlet söylemleriyle mangalda kül bırakmayanlar egemenliğin temeli olan stratejik kurumlarımızı teker teker yandaş sermayeye peşkeş çekiyor.” iddiasında bulundu.

Bu zihniyete geçit vermeyeceklerini ifade eden Güven Bengihan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumsal varoluş için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.