Yeniboğaziçi'nde feci kaza: 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Mormenekşe ana yolunda, Aytottoro Meze Restoran önünde meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralandı ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, Emine Yılkan yönetimindeki NS 582 plakalı aracın dikkatsizlik sonucu sağ şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan Seren Karaşahin yönetimindeki RC 072 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.