Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesinde bir apartmana ait dairede faal durumda bırakılan elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması neticesinda yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre saat 20.00 sıralarında çıkan ve İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın neticesinde dumandan etkilenen apartman sakini 3 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavileri halen devam ediyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.