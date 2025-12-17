Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Thalassaemia Derneği ve Lapta- Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde yarın 10.00-15.00 saatleri arasında GAÜ Revirinde ‘Kan Bağışı Kampanyası’ düzenlenecek.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi, GAÜ Tıp, GAÜ Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Eczacılık Fakülteleri yanı sıra GAÜ Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulları ile GAÜ Öğrenci Dekanlığı’nın destek vereceği etkinlikte, ülkedeki kan stokunun artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

-Erkekler her 3 ayda, kadınlar ise her 4 ayda bir kan verebilir

Kan ihtiyacının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna ve kan vermek için ihtiyaç anının beklenmemesine vurgu yapılan açıklamada, 18-65 yaş arası, vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı bireyin, kan bağışçısı adayı olabileceği ile erkeklerin her 3 ayda bir, kadınların ise her 4 ayda bir kan verebileceği kaydedildi.

GAÜ tarafından yapılan açıklamada, kan bağışının hayat kurtarmanın en anlamlı ve en insani yollardan birisi olduğu belirtilerek, tüm GAÜ ailesinin kampanya destek vermesi çağrısı yapıldı.