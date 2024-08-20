Yeniboğaziçi sanayi bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi; itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürülen yangın neticesinde bazı makineler, kameralar, kereste kalaslar, arı kovanları ve saclar yandı.

Polis açıklamasına göre bugün saat 12.45 sıralarında Ahmet Aydın'a ait Landport Trading Ltd isimli iş yerinin arkasında bulunan, profilden yapılmış, üstü sac kaplı alanda meydana gelen yangında kalınlık ölçme planya makinesi, klima gazlama makinesi, MDF tepsi toz vakum makinesi, üç güvenlik kamerası, 50 meşe kereste kalas, 90 adet arı kovanı, konteyner içerisinde muhafaza edilen muhtelif tahtalar yandı. Yan tarafta bulunan Harun Turan Mermer Granit isimli iş yerine de sirayet eden yangın, 5 adet sacın yanmasına sebep olurken; iş yerine ait cam da patladı.