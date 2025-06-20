YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİNDEN SU KRİZİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi İskele Belediyesi hakkında fotoğraflı ve belgeli şikâyet dosyasıyla polise başvurdu.

Yeniboğaziçi Belediyesi ile İskele Belediyesi arasında bir süredir devam eden su krizi yeni bir boyut kazandı. Yeniboğaziçi Belediyesi, su deposunun yasa dışı şekilde delinerek İskele bölgesine yönlendirilen hatlarla ilgili Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek resmi şikâyette bulundu.

Belediye, şikâyet dilekçesine su deposunun nasıl delinip dört borunun İskele’ye, yalnızca bir borunun ise Yeniboğaziçi ve Mutluyaka bölgelerine yönlendirildiğini gösteren fotoğraflar ve belgeleri de ekledi. Yeniboğaziçi Belediyesi, hem Su Dairesi’ni hem de İskele Belediyesi’ni açıklama yapmaya davet ederek, bölgede açık bir çifte standart uygulandığını savundu.

Belediyeye göre yaklaşık 1000 metreküp kapasiteli su deposuna her gün 400 ton su veriliyor ancak bu suyun 300 tonu İskele bölgesine, 100 tonu ise Yeniboğaziçi ve Mutluyaka’ya yönlendiriliyor. Açıklamada, depo deliklerinin Su Dairesi’ndeki bazı bölge sorumlularının bilgisi dahilinde gelişi güzel açıldığı, özellikle Yahudilerin yaşadığı sitelere ve ayrıca Altınova yolu üzerindeki tankerlerin dolum yeri yanında turistik yerlere özel hatlar çekilerek büyük tankerlerle su taşındığı iddia edildi. Yeniboğaziçi Belediyesi yetkilileri, belediye hattından yasa dışı su alımının tespit edildiğini ve bu bağlantıların nasıl kapatıldığını kameralar önünde gösterebileceklerini ifade etti.

Ayrıca belediye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açıklamalarını “mesnetsiz” olarak nitelendirerek kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu.