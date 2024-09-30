Yeni Zelanda'da 6 bini aşkın kişinin bir araya gelerek dünyanın en kalabalık Haka dansı rekorunu kırdığı bildirildi.

Guinness Dünya Rekorları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Auckland kentindeki Eden Park'ta düzenlenen etkinliğe 6 bin 466 kişi katıldı.

Katılımcılar, yerli halk Maorilerin kültürünün bir parçası olan ve savaş dansı olarak bilinen Haka dansını yaptı.

Etkinlik, Guinness yetkililerinin doğrulamasının ardından, dünyanın en kalabalık Haka dansı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Daha önce en kalabalık Haka dansı rekoru, 4 bin 28 kişinin katılımıyla 2014'te Fransa'da kırılmıştı.