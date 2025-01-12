Kathimerini gazetesi, popülizmin yaygınlaşmasının ve Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın etkisi ile Rum fenomen ve bağımsız Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayotu gibi isimlerin yükselişinin, yeni bir partisel oluşumun önünü açtığını ve kadroda eski Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, bazı influencer’ların ve aşırı muhafazakar cepheden gelen kişilerin de yer alacağını yazdı.

Gazete, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in, Meta grubu bünyesindeki sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgileri önlemeye yönelik tedbirlerin (fact-checking), ifade özgürlüğü kapsamında zayıflatılacağı yönündeki açıklamasının ardından Musk’ın da X platformu için aynı şeyi uyguladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın iş birlikçisi olan Musk’ın İngiltere ile Almanya’daki siyasi gelişmeleri aşırı sağ lehinde yönlendirme çabaları devam ederken, Brüksel’deki birçok kişi için aşırı sağın yükselişinde sorumlu tutulan ve aşırı sağ eğilimin temsilcisi addedilen Fidias’ın tam da bu çatışmanın içinde bulunduğunu kaydetti.

Bu anlayışın, “Politico” haber kuruluşunun Cuma günkü yayınında yansıtıldığını ve Panayotu’nun, “Musk’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki adamı” olarak lanse edildiğini belirten gazete, Panayotu’nun Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya destek vermesi aleyhindeki konuşmalarının ve yanlış bilgiyle mücadele ile sansürü bağdaştıran ifadelerinin öne çıkarıldığını yazdı.

Haberde, Fidias’ın uluslararası basın yayın organları ile AB’li yetkililer tarafından yakından takip edildiği ve AP milletvekillerinin aldığı ödeneklerle ilgili net veriler yayınlanmamasına yönelik eylemlerin tepkileri artırdığı ifade edildi.