Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)
25 Şubat Çarşamba:
20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)