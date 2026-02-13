BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 13.620,61 puanı ve en yüksek 14.320,87 puanı gördü. Haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,87 üstünde 14.180,69 puandan tamamladı.

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının satış fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 1,47 artışla 7 bin 18 liraya,

Çeyrek altın yüzde 1,47 artışla 11 bin 755 liraya ,

Cumhuriyet altını yüzde yüzde 1,47 artışla 47 bin 271 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29; avroysa yüzde 0,73 arttı. Dolar 43,7410 lira, avro 51,9260 liraya ulaştı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,73’le hisse senedi fonları oldu.