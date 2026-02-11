Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaları doğrudan etkileyen FED faiz kararının, mart ayında ne yönde olacağı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Yılın ikinci faiz kararı için ise tarih belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Anadolu Ajansı

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı 18 Mart akşamı saat 21.00'da açıklanacak.

Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.