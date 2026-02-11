CNBC-e’nin haberine göre banka, Türkiye ekonomisine ilişkin yayınladığı son raporunda ‘yapıcı görünüm’ü korudu.

Kurum, dezenflasyon sürecinin kademeli ilerleyeceğini belirtirken enflasyonun tek haneye 2028’den önce gerilemesinin zor olduğunu öngördü.

Banka dolar/liranın yıl sonunda 48 seviyesine yaklaşmasını bekliyor. Raporda enflasyonun halen yüzde 30’un üzerinde seyrettiği, bu tahminin kurda sınırlı bir reel değerlenmeye işaret ettiği belirtildi.

Rapora göre Türkiye’de makroekonomik zemin destekleyici de olsa siyasi ve jeopolitik riskler yüksek seyrini sürdürüyor. Banka güçlenen politika tamponlarının bu riskleri kısmen dengelediğini vurguladı.

Banka ekonomistleri yıl sonunda enflasyonun yüzde 20’ye gerilemesini bekliyor. Bu düşüşün, yıl genelinde toplam 1150 baz puanlık faiz indirimine alan açabileceği tahmin ediliyor.

Fakat tüketici enflasyonunun Türkiye standartlarında ‘normal’ kabul edilen yaklaşık yüzde 10

seviyesine 2028’den önce dönmesi beklenmiyor.

An itibarıyla dolar 43,6432 lira. Resmi enflasyonsa yüzde 30,65.