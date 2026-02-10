Merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çeken Wilson, kısa süreli düzeltmelere rağmen yatırımcıların da altına ilgisini koruduğunu belirtti.

Wilson bu eğilimin fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

“Bana altın mantıklı geliyor” diyen Wilson, gümüşün aynı ölçüde riskten korunma özelliği sunmadığını, yatırımcıların bu nedenle yöneldiğini ifade etti.

Gümüş piyasasındaki sert dalgalanmaların ardından fiziki talepte zayıflık var.

An itibarıyla (14:48) 5.048,59 dolar, gram altın 7.079,327 lira. Dolarsa 43,6328 lira.

Aynı saatte ons gümüş 81,9470 dolar, gram gümüşse 114,9658 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.