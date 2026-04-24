BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 14.212,29 puanı ve en yüksek 14.616,14 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,23 altında 14.409,07 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın: Yüzde 2,40 düşüşle 6 bin 859 liraya,

Çeyrek altın: Yüzde 2,41 düşüşle 11 bin 489 liraya,

Cumhuriyet altını: Yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 arttı, avro yüzde 0,61 düştü. Dolar 45,0240 lira; avro 52,7850 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03’le ‘karma ve değişken fonlar’ oldu.