İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağını duyurmasının ardından Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli doğalgaz kontratı, saat 16.19 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde 8,7 düşüşle 38,74 euroya geriledi. Kontratlar, bir önceki günü 42,42 eurodan tamamlamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.