BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 13.842,77 puanı ve en yüksek 14.601,12 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,65 üstünde, 14.587,93 puandan rekorla tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının satış fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın: Yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 liraya,

Çeyrek altın: Yüzde 2,48 artışla 11 bin 772 liraya,

Cumhuriyet altını: Yüzde 2,47 artışla 47 bin 338 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43; avro yüzde 1,33 arttı. Dolar 44,8530 lira, avro 53,1110 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 1,90 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,81’le ‘hisse senedi fonları’ oldu.