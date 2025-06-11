Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, 20 yıl önceki standartlarla üretilmiş ve güvenlik sistemlerinden yoksun, ucuz diye alınan ancak ithal izni olmayan araçların kullanıldığı toplu taşımada tüm araçların denetleneceği, güvenliğin asgari şart olacağı şekilde mevzuat ve denetim sisteminin yeniden yapılandırmasının gerektiğini belirtti.

"Trafik güvenliği yok sayılarak eski araçlara ithal izni verilmesinin kabul edilemeyeceğini" savunan Yarkıner, bu kararlarda imzası bulunanların yaptıkları işin doğruluğunu yargı önünde ispat etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yarkıner, dünya otonom taşıt teknolojilerine yönelirken ülkede hala 20 yıl önceki standartlarla üretilen, güvenlik sistemlerinden yoksun, hurda niteliğindeki araçlarla toplu taşıma yapıldığını savundu.

Kısa sürede ülkede iki otobüs yangını ve iki otobüs kazası yaşandığını anımsatan Ayer Yarkıner, hükümetin toplu taşıma araçlarıyla ilgili ithal kararıyla ülkedeki "insan hayatını ucuzlattığını" iddia etti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası adına yazılı açıklama yapan Yarkıner, toplu taşımadaki durumu değerlendirerek, önerileri paylaştı.

-“Vurdumduymazlık sürüyor”

Resmi kurumlar tarafından hurdaya çıkarılan araçlara “T” izni verildiğini, bu izinlerin de teknik uygunluk raporu olmadan yenilendiğini savunan Yarkıner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hurda araçlarla öğrenci taşınmasına izin verdiğini ileri sürdü.

Teknik olarak kullanıma uygun olmayan araçların mevzuattaki eksiklik nedeniyle denetlenemediğini, polisin bu sebeple yol denetimlerinde yetersiz kaldığını savunan Ayer Yarkıner, “Aktif sistemleri yetersiz olduğu için devrilen, duramayan ve pasif sistemleri olmadığı için yanan araçlar varken vurdumduymazlık sürüyor” dedi.

-Ara emrine rağmen araçlar yollarda

Yarkıner, Bakanlar Kurulu’nun toplu taşıma araçlarıyla ilgili ithal izni kararının Makina Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındığını anımsatarak, mahkemenin ara emrine rağmen araçların yollarda olduğunu söyledi ve bunu “utanç verici” diye nitelendirdi.

Hukukçularının bu konuda Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli yazıyı göndereceğini de belirten Yarkıner, sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

-“'Ucuz' diye yapılan tercihlerin toplumsal bedeli çok daha ağır olabilir”

Resmi kurumların araç güvenlik standartlarını göz ardı ederek gerçekleştirdiği araç ithalini durdurmak yerine her kazadan sonra “Araç muayene istasyonları özelleştirilecek” açıklaması yaptığını savunan Yarkıner, bu açıklamaların “Sorumsuz, bilgisiz ve şaibeli” olduğunu iddia etti.

Yarkıner, böyle bir karar alınması halinde Makina Mühendisleri Odası’nın konuyu yargıya taşımaktan çekinmeyeceğini de belirterek, bu alandaki özelleştirmenin ülke gelirlerini geçerli neden olmaksızın başkalarına aktarmak anlamına geleceğini söyledi.

Eskimiş, güvenliği olmayan, ‘ucuzdur' diye satın alınan taşıtlarla trafik güvenliği sağlanamayacağını vurgulayan Yarkıner, “ 'Ucuz' diye yapılan tercihlerin toplumsal bedeli çok daha ağır olabilir. Bu durum derhal değiştirilmeli, somut adımlar atılmalı” dedi.

Trafik Komisyonu toplantılarında faydalı hiçbir kamusal karar üretilmediğini savunan Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası’nın bu alandaki önerilerini de paylaştı.

-“Tüm toplu taşıma araçları acil olarak denetimden geçirilmeli”

Ayer Yarkıner, turist ve öğrenci servisleri dahil tüm toplu taşıma araçlarının acil olarak denetimden geçirilmesi; aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin asgari şart olarak belirlenmesi; araç ithalatı ve kullanım ömrü için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Mevzuat ve denetim sisteminin yeniden yapılandırılmasının şart olduğunu vurgulayan Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası'nın teknik görüşleri doğrultusunda yeni sistemlerin tasarlanması, yol denetim ve istasyon denetim standartlarının yasallaşması gerektiğini ifade etti.