İskele, Longbeach ve Ceasar Apartmanları bölgelerine yarın bir süre elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında İskele, Longbeach ve Ceasar Apartmanları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.