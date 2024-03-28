“Beşparmaklar Tiyatro Festivali”; Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Devlet Tiyatroları ve MC Palace sponsorluğunda düzenlenen etkinlikle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde açıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

-Ced

Açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced açılışta yaptığı konuşmada, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile gerçekleştirdikleri ortak çalışmadan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sanatın birleştirici gücünün önemine vurgu yapan Ced, yerel bir etkinliğin evrensel boyutta bir seslenişe dönüşebileceğine inanç belirtti.

Festivalin sanatın evrensel dilini konuşma fırsatı sunacağını dile getiren Ced, bu tür ortak çalışmaların kültürel etkileşimi artırdığını ve toplumun sanata olan ilgisini canlandırdığını kaydetti.

-Kırok

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise, tiyatro festivalinin 10 gün süreceğini belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır Devlet Tiyatrolarının sahnesi olmadığına değinen Kırok, topluma yön veren tiyatroların sahnesi olmamasının çok üzücü olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’in tiyatro binası için nisan ayında ihaleye çıkılacağı haberini paylaştığına işaret eden Kırok, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Festivale katılım gösteren halka teşekkür eden Kırok, bu tür etkinliklerin toplumun sanata ve kültüre olan ilgisini canlandırdığını ve önemli bir sosyal etkileşim alanı sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için hazırlanan bildiri okundu.

Etkinlik, Sahne 19 ekibinin hazırladığı “Sıradan Bir Hikaye” adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Ukraynalı yazar Mariya Lado’nun eserinden uyarlanan oyun, Pınar İnandım tarafından yönetildi.

Hayvanların gözünden insanların davranışlarını ve yaşam biçimlerini anlama çabasını ele alan oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, oyunculara, çiçek takdim etti.