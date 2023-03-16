Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta ve alçak gerilim şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, yarın saat 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Tatlısu sahil kısmına, 13.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise Girne Ocak Kulübü civarına elektrik verilemeyecek.

(TUĞ/YIL)