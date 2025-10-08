Polis, yol içine düşen elektrik telleri nedeniyle Boğazköy 'den Girne’ye doğru seyreden sürücüler için trafiğin kontrollü olarak tek şeritten sağlandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy mevkiinde, Boğazköy - Ağırdağ servis yolu üzerinde bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu elektrik telleri yol içerisine düştü.

Yol ve trafik güvenliği açısından Boğazköy 'den Girne istikametine doğru seyreden sürücüler için trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Orta refüj içerisinde meydana gelen yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.