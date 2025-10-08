(Kamalı Haber)- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis çavuşu Mehmet Sevinç mahkemede olguları aktardı. Polis memuru,24.09.2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy’un araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, ekipleri fark eden Jombo’nun araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının kaçarken attığı siyah poşetin de bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, poşette yapılan kontrolde bir kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlı Tümsoy’a ait araçta bulunan çantada yapılan aramada bir gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Koray Tümsoy’un uyuşturucuyu Jombo’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jombo’nun ise uyuşturucuyu Tümsoy ile birlikte Lefkoşa Otobüs Terminali civarına giderek, kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Jombo’nun Tümsoy’un çantasında bulunan bir gram uyuşturucuyu kendisinin oraya koyduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlı Jombo’nun aleyhine getirilen 1 kilo uyuşturucu alma ve tasarruf suçunu kabul etmediğini, ancak bir gram uyuşturucu verme suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Tümsoy’un ise uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarını kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlı Jombo’nun ülkeye 5 Nisan 2021’de geldiğini, 4 Haziran 2021’den beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, zanlı Tümsoy’un benzer suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, 5 Eylül 2024’te şartlı tahliye olduğunu ifade etti. Polis, zanlıların 13 gündür soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu belirterek, ileride yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlı Tümsoy’un talebe itirazı üzerine duruşma yapıldı. Gerçekleştirilen duruşmanın ardından Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.