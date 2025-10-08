Hava sıcaklığı düşüyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların iç kesimler ve sahillerde 26–29 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9–15 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı, bu nedenle yarın yer yer sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Hafta genelinde havanın açık ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Hava yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu; cuma parçalı ve az bulutlu, cumartesi ve pazar az bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu; salı ve çarşamba ise yine az bulutlu olacak.

Rüzgar, haftanın ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtınamsı şekilde esecek.