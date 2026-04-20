1- Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda Fima Market ile Yonca Kavşağı arasında kalan bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim hattında yapılacak parselasyon çalışmasından kaynaklanacak kesinti 9.00-10.00 saatleri arasında olacak.

2- Kıb-Tek, Mesarya’daki bazı köylerde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında İnönü Köyü, İnönü Ağıllar, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, Beyarmudu ile su motorları, su kuyuları, ağıllar bölgeleri, Türkmenköy Camii çevresi ve askeri birlik bölgelerine elektrik verilemeyecek.

3- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın gerçekleştirilecek “Trafo Merkezi Genel Bakım” çalışması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi ile Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.