Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekarede 19 kilogramla Pile'nin aldığını açıkladı.
Makina Mühendisleri Odası’ndan dizel santrallerdeki motor blok patlamalarına ilişkin teknik değerlendirme
Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, bölgelere göre yağış miktarları şöyle;
"Akıncılar, Kırıkkale, Gönendere ve Kantara’ya 14 kg/m², Çayönü ve Akdoğan’a 13 kg/m², Gazimağusa’ya 12 kg/m², Mallıdağ ve Tatlısu’ya 10 kg/m², Beyarmudu’na 9 kg/m², Çayırova’ya 7 kg/m²"
Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.