Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesi, Mormenekşe Su Kuyuları’na yarın 2 saat elektrik verilemeyecek.

Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası Yürürlüğe Girdi Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası Yürürlüğe Girdi

Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-11:00 saatleri arasında olacak. 