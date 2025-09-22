Yarın bazı köylerde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Trafo Merkezinde yapılacak trafo bakım çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Akova, Yıldırım, Akova ağıllar, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale ağıllar, Çamlıca, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken."