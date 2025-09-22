Polis ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personelinin yürüttüğü denetimlerde, gümrüksüz mal ithali, sahtekârlıkla kayıt temini ve kanunsuz avlanma suçları tespit edildi; olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

- Girne’de gümrüksüz mal ithali

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Turizm Limanı’nda yapılan kontrolde, B.E.’nin (E-60) kullanımında bulunan başka bir şahsa ait otobüsün şasi numarasını yetkili makamdan izinsiz değiştirdiği ve aracı KKTC’ye sokarak sahtekârlıkla kayıt temin ettiği belirlendi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- Aydınköy'de sahte kimlikle av ruhsatı

Aydınköy’de ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu av tüfeğiyle ruhsatsız avlandığı, ayrıca kendisini babasının kimliğiyle tanıtarak görevliye babası adına düzenlenmiş avlanma ruhsatı gösterdiği tespit edilen M.Ç. (E-20) tutuklandı.

- 3 kişiye idari para cezası

Öte yandan, İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında yapılan denetimlerde, E.H. (E-50), O.B. (E-68) ve H.Ş.'nin (E-51) ava kapalı bölgelerde kanunsuz avlandıkları saptanarak haklarında idari para cezası uygulandı.