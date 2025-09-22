Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Merkez Lefkoşa’da kurulan Lefkoşa Açık Pazar’ı ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, pazarda esnaf ve yurttaşla bir araya gelen Erhürman’a Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Erhürman, ziyaretinde, esnaf ve yurttaşla Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.