Gazimağusa-Lefkoşa ve Girne-Lefkoşa ana yollarında dün çıkan iki ayrı yangında maddi hasar meydana geldi.

- 5 dönümlük arazi zarar gördü

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu üzerinde, Korkuteli - Dörtyol arasındaki arazide çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve anızlar yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Seyir halindeki araçta yangın

Aynı gün saat 20.00 sıralarında ise, Girne - Lefkoşa ana yolunda seyir halinde bulunan FK 939 plakalı salon araçta yangın çıktı.

Motor bölümündeki yakıt kaçağının sıcak aksamlarla temas etmesi sonucu çıktığı düşünülen yangın, araç sürücüsü tarafından söndürüldü. Yangında aracın motor bölümü kısmen yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.