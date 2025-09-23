Amaç turizm güvenliğini artırmak

Toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde İskele’nin ardından Lefkoşa ve Girne’de de başlatılan “Turizm Polisi” uygulaması kapsamındaki görev alanları açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’daki görev yeri ve hizmet binasının; Surlariçi, Selimiye Cami Bölgesinde - Vakıflar İdaresi tarafından Turizm Polisinin kullanımına verilen Mahmut Paşa Kütüphanesi yanındaki bina, Girne’de ise Girne Kalesi yakınındaki eski Girne Polis Müdürlüğü ek binası olduğu ifade edildi.

Görev saatlerinin hafta içi 16.00-22.00, hafta sonu 11.00-22.00 olduğu belirtilen açıklamada, öncelikli görev alanlarının Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesi, Girne’de ise eski Turizm Yat Limanı ve çevresi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, turizm polis ekiplerinin görevleri şöyle sıralandı:

“Turist yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde yaya veya bisikletli devriyeler ile güvenliği sağlamak, asayişi korumak ve rehberlik desteği sunmak; bölge esnafıyla iletişim halinde olup, olaylara ve taleplere anında müdahale etmek; turist ve bölge halkına yönelik olumsuzlukları önlenmek, yasa dışı faaliyetleri engellemek ve acil durumlara hızlıca müdahale etmek.”

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü tarafından üç ilçede hayata geçirilen Turizm Polisliği Uygulamasının, ülkeyi ziyaret eden turistler ile bölge halkının huzur ve güvenliğini artırmayı, turizm sektörüne olan güveni pekiştirmeyi ve ülkede güvenli turizm anlayışının sembolü olmayı hedeflediği ifade edildi.