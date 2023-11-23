Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 5 saat süreyle Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne'ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında şu bölgelerde elektrik kesintisi olacak:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgesi, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ve Fikret Kürşad arsaları civarı, Dikmen köy içi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgesi, Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi.”