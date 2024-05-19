Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası geçirmesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği mesajında, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası bizleri üzmüştür. İran’daki arama-kurtarma çalışmalarından iyi haberler almayı umuyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.