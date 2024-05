Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, 105 yıl önce bugün ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş yolunda yüce Türk milletine önderlik etmek üzere Samsun’da ilk adımı attığını ifade etti.

Emekli Yüzbaşı Kazım And, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. “Bu kutlu gün, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen Türk ulusunun, vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlatılan mücadelede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında ulusça birleşileceğine olan inanç ve azmin meşalesinin yakıldığı gündür” diyen And, şöyle devam etti:

“Bu adımla birlikte Türk Ulusu, Kurtuluş Savaşı’nın fikir ve planlama temellerini oluşturan Amasya, Erzurum, Sivas ve sonrasında Ankara’da atılan adımlarla yazgısına Atatürk’ün önderliğiyle el koymuş, bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, yurt ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazanmıştır.”

Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün milletine hizmette en önemli eseri ve armağanının Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu vurgulayan Kazım And, Atatürk’ün, Cumhuriyeti gençlere emanet ederken, her zaman gençliğin aydınlık, çağdaş ve ilerici yanına olan güvenini ifade ettiğini belirtti.

“Gençlik, ulusların geleceğidir. Gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar geleceğe de güvenle bakabileceklerdir” diyen And, gençlerin, sağlıklı gelişim göstermesi için çaba göstermenin ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsediğini ifade eden And, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek ve özgür yaşamak için her yaştan gençlerle mücadele verildiğini kaydetti. And, mücadele vermeye hazır olan gençlerle de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Atatürk’ü, şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri saygıyla anan Kazım And, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.