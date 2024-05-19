19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Başkent Lefkoşa’da “105.Yıl Korteji” düzenlendi.

Bando eşliğindeki yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler, öğretmenler, üniversiteler, askeri erkan, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yürüyüşte, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olan bayrak taşındı. Ayrıca öğrenciler ve bazı devlet yetkilileri, Atatürk tişörtleri giydi. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar da pencerelere çıkarak, kutlamalara ortak oldu.

Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş, Dereboyu Avenue güzergâhında devam ederek, kurulan sahne önünde tamamlandı.

Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaptı. Ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu sahne aldı.

Kutlama programı, Lefkoşa Türk Lisesi Halk Dansları ekibinin gösterisi sonrasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konseriyle sona erdi.

-Tatar: “Atatürk, Samsun’da kurtuluş meşalesini yaktı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, “Bayramınız kutlu olsun” diyerek, başladı. 1919’da 19 Mayıs’a üç gün kala Çanakkale Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün üç gün süren yolculukla Samsun’a ulaştığını ifade eden Tatar, Atatürk’ün, Anadolu’yu işgal kuvvetlerinden kurtarmak ve bağımsız bir Türk Cumhuriyeti kurmak için Samsun’da kurtuluş meşalesini yaktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün gençlere çok önem verdiğini ve bağımsızlık meşalesini yaktığı günü Türk gençliğine armağan ettiğini belirtti. Kıbrıs’taki gençlerin de anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı ilhamla Atatürk’ün kutsal yolundan yürüdüğünü, onun düşüncelerini ve inkılaplarını İngiliz Sömürge İdaresi’ne rağmen Kıbrıs’ta uyguladığını kaydeden Tatar, Kıbrıs’ta da bağımsız Türk halkının geleceği için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

-“Gençliğimiz ülkenin geleceğine sahip çıkacak”

Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler de bu mücadelenin birer parçalarıyız” dedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyerek, gençliğe önem verdiklerini kaydeden Tatar, gençliğin, ülkenin geleceğine sahip çıkacağını vurguladı. Tatar, KKTC’nin, her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu yolu yürüyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen devlet olduğunu ve bir anlaşma olacaksa KKTC’nin bu anlaşmanın parçası olması gerektiğini de yineledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Tatar, “Nice nice yüzyıllar diliyorum” dedi.

-Feyzioğlu: “Atatürkçülük, onu anlamakla başlar”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “Bugün kutlu yürüyüşün ve milli davamızın 105’inci yılı” diyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir. Beni görmek demek düşüncelerimi ve duygularımı anlamaktır” sözünün kendisini çok etkilediğini ifade etti.

“Meseleye böyle baktığımızda, sorduğumuzda ve sorguladığımızda milli mücadeleyi ve Atatürkçülüğün ne demek olduğunu hepimiz çok daha iyi anlayabiliriz” diye konuşan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Atatürkçülük demek rozet takmakla olacak bir iş değildir, rozet takmamakla da olacak bir iş değildir. Atatürkçülük, onu anlamakla başlar. Onun izinden dinlenmemek üzere yola çıkma kararı ile başlar. İşte biz bu kararlılıkla yola çıktık.”

Feyzioğlu, TC ve KKTC olarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinde, iki devlet, tek yürek sonsuzluğa doğru kararlı adımlarla yorulmadan yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Metin Feyzioğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

-Çavuşoğlu: “105 yılda o meşale özgürlük ateşine dönüştü”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Atatürk’ün Samsun’a varışı ve özgürlük meşalesini yakmasının üzerinden 105 yıl geçtiğini kaydederek, “Bu 105 yılda o meşale özgürlük ateşine dönüştü” dedi.

Samsun’da başlayan yolculukla milli iradenin ortaya çıktığını ve toprakların düşman işgalinde kurtarıldığını dile getiren Çavuşoğlu, milli mücadelede şehit düşenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara KKTC’den selamlarını iletti.

Çavuşoğlu, “Bilinsin ki Anadolu’da yakılan özgürlük ateşinin ışığı buraya kadar uzanmış ve burada bu ışık ateşe dönüşerek, bu toprakların da Türk vatanı olarak kalması ve devlet kurulmasına kadar gidilen yolculukla yüz binlerce şehit düşmüş, binlerce insan ter dökmüş ama inancından, vatana bağlılığından, toprağa bağlılığından hiç vazgeçmemiştir. Yüz yıllar boyunca da vazgeçmeyecektir” diye konuştu.

Türk milletinin coğrafyasının her geçen gün Atatürkçü düşünceyle yükseleceğini, insanının refaha kavuşacağını ifade eden Çavuşoğlu, muasır medeniyetler seviyesine yükselme noktasında öğretmenlerin gençleri yetiştirirken, en büyük özveriyi göstermeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk’ün gelecek nesilleri öğretmenlere, özgürlük ateşini yaktığında ise sönmemesini gençliğe emanet ettiğini vurgulayarak, gençlik bayramını kutladı.