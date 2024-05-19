Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da arama çalışmalarına destek vermek için İranlı yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının sebebinin araştırılması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Zaharova, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Helikopterdeki İran üst düzey yöneticilerinin akıbetiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri dikkatle takip ettiklerini ve hayatta olduklarını umduklarını belirten Zaharova, "Rusya, kayıp helikopterin bulunması ve olayın sebebinin araştırılması konusunda gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı açıklamada, helikopter kazası haberinden "büyük üzüntü" duyduğunu kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili, "Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Joe Biden’ın gelişmeleri takip ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası nedeniyle Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurdu.