19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önündeki tören anıta çelenklerin sunulması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti. İskele’deki törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Emre Sümer, GKK adına Eğitim Merkez Komutanı Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Emren Bitirim’in yaptığı İskele’deki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde ‘O geliyor’ isimli şiiri İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Havin Ceylan, ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Arda Turan Kaya, ‘Gençliğin Andı’nı ise İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Seferi, ’19 Mayıs’ isimli şiiri İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Saygı Sönmez okudu. İskele’deki resmi tören İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile son buldu.