Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş; “Başbakanımızın talimatı doğrultusunda yaratılan kaynakla 154 milyon TL kaynakla valensiya hariç üreticinin Cypfruvex’e verdiği tüm ürünlerin ödemesini Salı günü yapıyoruz”

“Hayvancımıza görülmemiş destekler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz”

“Kuzu başına teşvik primini 1100 TL’ye yükselttik”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hükümet olarak, tarımdaki en büyük hedeflerinin, ihtiyaçlara ve pazara uygun şekilde, çağdaş üretim yapan ve emeğinin karşılığını alan üreticilerin sürdürülebilir tarım yaptığı bir sektör yaratmak olduğunu belirtti.

Çavuş, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancıya görülmemiş destekler sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Çavuş şöyle devam etti:

“Bu hedef doğrultusunda, hükümet olarak tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize, tarihte görülmemiş, destekler, teşvikler ve krediler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Üstelik hükümet olarak, sürekli artırdığımız ve güncellediğimiz destek ve teşvik ödemelerini üreticilerimize zamanında yapmaya da devam ediyoruz. Bunun yanında ürün fiyatlarını da düzenli olarak maliyet ve piyasa koşullarını dikkate alarak güncellemekteyiz.

Hükümette olduğumuz süre içerisinde üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Bırakmamaya da devam ediyoruz. Hükümet olarak, ihtiyaç duyulan kaynakları zamanında yaratıyor ve yaşanan tüm ekonomik krizlere rağmen, üreticilerimizi mağdur etmiyoruz.

Bu noktada; Sayın Başbakanımızın talimatı doğrultusunda yaratılan yaklaşık 154 milyon TL tutarındaki kaynakla, narenciye üreticilerimizin Cypruvex’e vermiş olduğu valensiya hariç tüm ürünlerin ödemesini Salı gün gerçekleştiriyoruz.”

Yaklaşık 154 milyon TL'lik kaynağın hem piyasalar, hem de tarım sektörü için can suyu olacağını vurgulayan Çavuş, diğer hasatların tamamlanmasıyla birlikte, narenciyecinin tüm alacaklarını tam ve eksiksiz şekilde ve her şeyden önemlisi de zamanında ödemeye devam edeceklerini açıkladı.

Çavuş şöyle dedi:

“Hükümetimiz, bir yandan üretimi desteklerken diğer yandan halkına da sahip çıkmaya devam ediyor. Halkın en temel besin ihtiyaçlarının başında gelen et konusunda ortaya koyduğumuz dengeli ve zamanında atılmış adımlarla, halkımızın hak ettiği besine piyasa dengeleri içerisinde ulaşmasının önünü açıyoruz.

Yani bir devlete yaraşır şekilde dengeli davranıyor hem üreticilerimizi destekliyor hem de halkımızı koruyoruz.

Bu maksatla geçici bir koruma önlemi olarak devreye soktuğumuz et ithalatı sayesinde, adanın genelinde en uygun fiyatlı alternatif eti halkımızla buluşturacağız.

Bu ülkede yaşayan herkesin ve her kesimin ete ulaşmasının önündeki ekonomik sıkıntıları kaldıracağız.

Halkımız atılan bu adımla, bir yaşına kadar donmuş kemiksiz kuzu etinin ve yağlı donmuş paketlenmiş dana kıymanın halkımızın alım gücüne uygun satış bedelleri ile reyonlarda bulabilecekler.

Diğer yandan yerli hayvancımızın üretime devamlılığını sağlamak adına, yine bir yaşına kadar kesilen kuzu başına verdiğimiz teşvik primini 1100 TL’ye yükselttik. Ürettikleri çiğ süt fiyatlarını yine günün koşullarına uygun olarak artırdık. Yani hükümet olarak ortaya koyduğumuz temel politikaya uygun davranarak, hem yerli imalatı destekliyoruz, hem de halkımızın da alım gücünü koruma yönünde gerekli tedbirleri alıyoruz.”