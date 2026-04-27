Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), “Trafo Merkezi Genel Bakım” çalışmaları nedeniyle 28 Nisan yarın Lefke bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefke Gemikonağı yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları.”