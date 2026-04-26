Polis trafik ekiplerinin ülke genelinde dün yaptığı denetimlerde 2 bin 30 araç sürücüsü kontrol edildi; 308 sürücü rapor edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, çeşitli trafik suçlarından aleyhlerinde yasal işlem başlatılan sürücülere ek olarak 43 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şu şekilde:

“110 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 9 sigortasız araç kullanmak, 16 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11 muayenesiz araç kullanmak, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 tehlikeli sürüş yapmak, 2 polisin dur emrine uymamak, 2 trafik ışıklarına uymamak, 2 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2 elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 2 aracın ışık kurallarına uymamak ve 90 diğer trafik suçları”