YAPAY ZEKA DERT ORTAĞI OLDU

Dünya genelin yapay zeka sohbet robotlarıyla dertleşmek sıklıkla tercih edilir oldu. Ancak yapılan araştırmalar yapay zeka robotuyla sohbet etmenin depresyon riskini arttırdığını ortaya koydu. JAMA Network Open'da yayınlanan makalede yapay zekâ destekli sohbet robotlarının günlük kullanımı depresyon riskini yüzde 30 oranında artırdığı açıklandı.

GENÇLER DAHA HASSAS

Nisan ve Mayıs 2025 tarihleri ​​arasında 20 bin 847 ABD'li yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 10,3'ünün günlük olarak üretken yapay zeka kullandığını, bunların yüzde 5,3'ünün ise gün içinde birden fazla kez sohbet robotlarına başvurduğunu ortaya koydu.

Özellikle genç kullanıcıların ruh sağlının daha hassas olduğu ortaya çıktı. Yapay zekanın psikolojik etkilerine karşı daha savunmasız durumda oldukları belirlendi. Araştırmacılar, daha detaylı bir sonuç elde edilebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belitti.